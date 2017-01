Forslag giver Skat adgang til private hjem

Flere og flere virksomheder drives fra private hjem. Derfor skal Skat have bedre mulighed for at kontrollere de regnskabsoplysninger, virksomhederne indberetter.



Det er baggrunden for et nyt lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sendt i høring.



Men i den juridiske tænketank Justitia vækker forslaget bekymring.



Skat vil nemlig på den måde få lettere adgang til den private bolig, end politiet har, påpeger skatteadvokat Mette Juul.



Skat skal, modsat politiet, ikke have en retskendelse, som lovforslaget ser ud nu.



- Selvfølgelig har vi som samfund en interesse i, at Skat kan kontrollere. Problemet her er, at Skat får en meget vid adgang til at gå ind i private hjem, siger Mette Juul.



/ritzau/