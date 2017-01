Trump og Putin holder deres første telefonmøde lørdag

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's nye præsident, Donald Trump, holder lørdag deres første telefonmøde.



Det bekræfter både Det Hvide Hus' talsmand, Sean Spicer, og Kremls talsmand, Dmitrij Peskov.



- Ja, jeg bekræfter det, siger Peskov til Tass om den planlagte telefonsamtale.



Donald Trump vil lørdag også tale i telefon med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, François Hollande, oplyser Det Hvide Hus.



Samtalen med Merkel ventes at have fokus på blandt andet Rusland.



Trump siger til den amerikanske tv-station Fox, at det vil være godt for USA og Rusland at få et forbedret forhold.



- Jeg kender ikke Putin. Men hvis vi kan enes med Rusland, vil det være godt. Det vil være godt for Rusland, og det vil være godt for os. Vi går sammen ud og nedkæmper Islamisk Stat fuldstændigt, siger den amerikanske præsident.



- Det er Islamisk Stat, som er det virkelig onde her, tilføjer han.



Trump siger til Fox, at Putin ringede og lykønskede ham efter hans sejr ved præsidentvalget:



- Men vi har endnu ikke ført drøftelser.



De nye signaler, om at USA og Rusland er på vej mod et bedre forhold, kommer på et tidspunkt, hvor EU-landene skal forholde sig til Storbritanniens udtræden af EU.



Og på et tidspunkt, hvor EU-landene er uenige om migration, euroen, nye handelsaftaler og kursen over for Rusland.



Trump har talt om nedrustning af atomvåben til gengæld for en ophævelse af sanktioner indført mod Rusland i forbindelse med konflikten i Ukraine.



Fredag tager Trump imod sin første officielle gæst i Det Hvide Hus, når den britiske premierminister, Theresa May, mødes med den nye amerikanske præsident.



