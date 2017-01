Mexico: Importafgift vil ramme de amerikanske forbrugere

Relateret indhold Artikler

Det vil ramme de amerikanske forbrugere, hvis USA vælger at beskatte importvarer fra Mexico.



Det siger den mexicanske udenrigsminister, Luis Videgaray.



"Hvis man beskatter eksportvarer fra Mexico til USA, så gør man varer så forskellige som avocadoer og fladskærms-tv'er dyrere," siger han natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Reaktionen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at han vil finansiere byggeriet af den omstridte mur langs grænsen til Mexico ved at lægge 20 procent afgift på importvarer fra Mexico.



Ifølge udenrigsministeren vil Mexico gerne samarbejde med Trump, men det er udelukket, at mexicanerne betaler for muren, understreger han.



"Visse ting rækker længere end forhandling. Dette handler om vores værdighed og stolthed," siger Luis Videgaray.



Mexicos økonomiminister, Ildefonso Guajardo Villarreal, tror heller ikke på, at Trumps finansieringsforslag har gang på jord



"Skatteidéen vil ikke fungere, fordi det bliver de amerikanske forbrugere, der kommer til at betale," siger han ifølge Reuters.



Torsdag oplyste Donald Trumps talsmand, at USA ved at lægge en afgift på 20 procent på importerede varer fra Mexico kan tjene ti milliarder dollar om året og dermed betale for muren.



Ifølge talsmand Sean Spicer ønsker præsidenten, at det bliver en del af en skattereformpakke, som Kongressen overvejer.



Donald Trump skal dog have vedtaget ny lovgivning, inden en så omfattende afgift kan indføres på al import fra Mexico. Det skriver The New York Times.



Mexico fragter 80 procent af sine eksportvarer til USA. Omkring halvdelen af landets udenlandske investeringer er i løbet af de seneste to årtier kommet direkte fra dets nabo i nord.



Som følge af Trumps gentagne krav, om at Mexico betaler for grænsemuren, aflyste præsident Enrique Peña Nieto torsdag et møde med den amerikanske præsident.



Mødet, som skulle have været Trumps første møde med lederen af den sydlige nabostat, var planlagt til at finde sted på tirsdag i Washington.



/ritzau/