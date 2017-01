Trump vil beskatte Mexico-import med 20 pct. for at betale sin mur

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, vil finansiere byggeriet af den omstridte mur langs grænsen til Mexico ved at lægge 20 procent ekstra afgift på import fra Mexico.



Det siger hans talsmand, Sean Spicer, ifølge flere medier.



Spicer oplyste ikke umiddelbart flere detaljer om, hvordan den foreslåede afgift i praksis vil blive udformet.



Men han sagde, at præsidenten ønsker, at det bliver en del af en skattereformpakke, som Kongressen overvejer.



Ifølge Spicer vil en ekstra afgift på 20 procent på mexicanske varer give 10 milliarder dollar årligt i den amerikanske statskasse.



Trump har drøftet idéen med nogle af Kongressens republikanske medlemmer, siger talsmanden ifølge New York Times.



Hvis forslaget bliver virkelighed, kan det få omfattende konsekvenser for både forbrugere, virksomheder og det anstrengte forhold mellem de to landes regeringer.



/ritzau/