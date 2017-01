Europarådet løfter pegefingeren over for dansk partistøtte

For første gang løfter Europarådets Parlamentariske Forsamling pegefingeren på grund af manglende åbenhed i de danske regler for partistøtte.



Det skete til et møde torsdag aften i den parlamentariske forsamling for Europarådet, der består af 47 medlemslande, som alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.



- Det er en meget alvorlig sag, og det er da drønhamrende pinligt for Danmark, at vi på dette område ligger i samme kategori som Albanien.



- Vi foreslår, at ændringer bliver implementeret. Det håber jeg, at regeringen og et flertal i Folketinget er enig i, siger udenrigsordfører Nikolaj Villumsen (EL), som er et af Danmarks fem medlemmer.



I dag skal partierne blot oplyse, hvem der giver mere end 20.000 kroner, men ikke hvor meget de giver.



Hvis pengene gives gennem såkaldte indsamlingsklubber, erhvervsklubber eller lignende, kan bidragyderne undgå at få deres navn frem.



Det er ikke første gang, at Danmark modtager en irettesættelse for den manglende åbenhed.



Men nu er kritikken gået fra antikorruptionsenheden Greco til selve den parlamentariske forsamling.



- Alvoren er steget og hevet op på et helt andet niveau. Det er noget, som vi selvfølgelig bør tage seriøst, det er meget uhørt, at Danmark får kritik fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, siger Nikolaj Villumsen.



Greco har siden 2010 bemærket den manglende åbenhed, hvor Danmark ifølge Enhedslisten ligger i selskab med lande som Albanien og Malta.



Et andet af Danmarks medlemmer, som er rejst til Strasbourg, hvor Europarådet har hovedsæde, er udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).



Han afviser pure kritikken.



- Det er rigtigt, der er konkrete anbefalinger, som der er til alle lande.



- Det er så blevet Danmarks tur. Vi har fået præcis lige så mange anbefalinger som andre lande, fordi det er sådan, det fungerer, det skal være politisk korrekt, siger han.



Antikorruptionsenheden har årligt rettet henvendelse til skiftende danske regeringer med opfordring til at følge anbefalingerne om bekæmpelse af korruption.



I marts 2015 kom det såkaldte "partistøtteudvalg" med anbefalinger, men forhandlingerne kom ikke i gang, inden valget blev udskrevet.



