Som et led i en kommende bandepakke, vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) hæve straffen for brug af skydevåben i det offentlige rum med 50 procent.



Det oplyser DR.



I 2016 blev der i 54 tilfælde affyret skud på offentlige pladser, på gader og stræder. Det er mere end en tredobling i forhold til året før, hvor der var 17 tilfælde af skyderier i det offentlige rum.



- Vi foreslår, at hvis man anvender skydevåben i forbindelse med kriminelle forhold, så bliver der lagt 50 procent oveni straffen, siger Søren Pape Poulsen til DR.



Det, håber han, vil være med til at sikre, at tallet ved næste års opgørelse af skudepisoder i det offentlige rum, er faldet drastisk.



Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakker op om forslaget, og Socialdemokratiet er klar til at gå længere endnu.



- Det giver rigtig god mening at hæve straffen for skyderier i det offentlige rum, men vi synes, at 50 procent lyder af lidt. Vi er klar til at se på, om man kan fordoble straffen, siger partiets retsordfører Trine Bramsen til DR.



- Og så kan det her aldrig stå alene, vi er også nødt til at have endnu bedre redskaber til forebyggelse ind over, tilføjer hun.



Rapporter fra Justitsministeriet selv - samt forskning på området - har dog vist, at hårdere straffe ikke nødvendigvis virker.



Anette Storgaard, der er lektor i kriminologi ved Aarhus Universitet mener, at effekten af regeringens forslag vil være "meget begrænset", når man kigger på antallet af skudepisoder.



- De mennesker, der begår den her slags kriminalitet, slår ikke lige op i den nyeste oversigt over strafudmåling, inden de går ud og skyder. De sætter sig ikke ind i, om der er sket en justering af strafferammerne, siger hun til DR.



/ritzau/