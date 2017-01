Euro-chef: Vi er på egen hånd mens Trump er præsident

Europa er på egen hånd, mens Donald Trump er præsident i USA.



Det er budskabet fra Hollands finansminister, Jeroen Dijsselbloem, der er formand for eurogruppen.



- Jeg har gjort op med mig selv, at vi er på egen hånd i de kommende år, siger Dijsselbloem, der torsdag er til eurogruppemøde i Bruxelles.



Men det kan vise sig at være "en god ting" for Europa, mener eurochefen.



- Det er måske, hvad Europa har brug for for virkelig at arbejde bedre sammen på en mere produktiv måde, for at løse sine egne problemer, styrke sin egen økonomiske balance, sin egen forsvarssituation, siger Dijsselbloem.



- Alle disse emner: Det er op til os nu, hvilket kan være en god ting, siger han.



Ted Malloch, der ventes at blive udnævnt som Donald Trumps nye EU-ambassadør, har ikke den store tiltro til euroen.



- Euroen kunne kollapse i det kommende år eller halvandet, sagde Malloch onsdag til BBC.



Men det afviser Dijsselbloem og siger, at de 11 eurolande vil arbejde videre på at styrke deres fælles mønt.



- Så held og lykke til den nye ambassadør, hvis det bliver ham, og vi vil bare fortsætte vores arbejde, siger eurochefen.



Også EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, afviser den måske kommende amerikanske ambassadørs dødsdom over euroen.



- Jeg synes ikke, at det er en særlig velinformeret vurdering, siger Moscovici.



- Euroen kollapser ikke. Hverken om 18 måneder, 10 år eller 20 år, siger han.



Moscovici siger, at euroen er en enorm drivkraft for sammenhold mellem de lande, der er med i den fælles mønt.



- Der er ingen grund til at forsøge at splitte europæerne, siger EU-kommissæren.



- Vi vil skuffe dem, der ser os som allerede døde, siger han.



Økonomikommissæren vil ikke begynde at spekulere i forholdet til USA, mens Trump er præsident.



- Lad os holde hovedet koldt, siger Moscovici.



Han siger samtidig, at eurolandene må arbejde på at styrke deres fælles mønt, og her vil EU-Kommissionen komme med nye forslag op til 60-årsdagen i marts for Rom-traktaten.



Donald Trump vakte tidligere på måneden uro i Europa, da han i et interview med europæiske aviser hyldede Storbritanniens EU-exit.



Han spåede samtidig, at flere EU-lande vil melde sig ud, og kaldte desuden Nato "forældet".



