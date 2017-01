Toprådgivere forlader USA's udenrigsministerium

Mindst fire højt placerede embedsmænd i USA's udenrigsministerium forlader deres job i denne uge og lader dermed vigtige poster stå tomme i administrationen.



Det oplyser højtstående kilder i ministeriet til Reuters og Washington Post.



Avisen skriver, at det er en del af en "masseflugt af højtstående embedsmænd i udenrigstjenesten, der ikke vil blive i Trump-æraen".



Men en højtstående embedsmand siger til Reuters, at det forholder sig knap så dramatisk.



- Det er ikke en masseprotest eller en opvisning i forargelse, siger den unavngivne kilde til Reuters.



Det er ikke ualmindeligt, at flere embedsmænd bliver skiftet ud eller selv vælger at stoppe i forbindelse med et præsidentskifte.



I en udtalelse fra udenrigsministeriet hedder det, at alle politisk udnævnte embedsmænd blev bedt om at indgive deres opsigelse. Det anmoder den afgående præsident Barack Obamas administration om i samarbejde med den nye præsident Donald Trumps team.



- Nogle vil fortsætte i Udenrigstjenesten i andre stillinger, andre træder tilbage af eget valg eller fordi de har nået tidsgrænsen for deres ansættelse, lyder det i en meddelelse, som talsmand Mark Toner læste op.



Også chefen for det amerikanske grænsepoliti, Mark Morgan, går af. Det skriver Reuters.



Det er ikke umiddelbart klart, om han selv har valgt at gå, eller om han er blevet fyret.



Hans afgang kommer dagen efter, at Trump underskrev et dekret om stramninger på indvandrerområdet.



Det indebærer at fortsætte planlægningen af den mur, som den nye præsident har lovet at bygge på grænsen mod Mexico.



