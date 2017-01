Regeringen vil foreslå boligskat uden millionærknæk

Regeringen vil foreslå en flad beskatning på boliger som en del af det nye boligskattesystem. Det erfarer Børsen.



I den tidligere Venstreregerings forslag til et nyt system for boligbeskatning var der et knæk, når boligprisen lå over 6 mio. Men det knæk er altså fjernet i det nye forslag, som fremlægges snarest muligt, hvorefter forhandlingerne om fremtidens boligbeskatning går i gang.



Udgangspunktet for trekløverregeringens forslag bliver det gamle forslag fra Venstreregeringen, bortset fra, at knækket ved 6 mio. er fjernet, og grundskylden er fastfrosset indtil det nye system træder i kraft i 2021.



I det gamle forslag blev boliger op til 6 mio. beskattet med 0,6 pct., mens den del af boligens værdi, som lå over 6 mio., blev beskattet med 1 pct. Tidligere har knækket ligget ved 3 mio.



Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som ventes at blive en del af den næste aftale om boligskatten, går alle ind for et knæk. Forhandlingerne om boligskatten ventes at gå i gang i den nærmeste fremtid.



