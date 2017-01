Økonom: Boligaftale er vink med vognstang til realkreditten

En ny politisk aftale for det danske realkreditmarked indeholder gode tiltag, men i bund og grund ændrer den ikke meget, lyder dommen fra Boligøkonomisk Videnscenter.



Direktør Curt Liliegreen mener dog, at en halvering af den opkrævede kurtage og kursskæring er et klart signal til realkreditinstitutterne og bankerne.



- Jeg plejer at kalde det dummebøder. Jeg synes, det er et vigtigt vink med en vognstang fra forligsparterne, om at nu skal man rette ind på dette felt. Ellers kommer der mere fra samme skuffe, siger Curt Liliegreen.



Han peger på, at denne ekstra regning til låntagerne ikke koster realkreditinstitutterne det store. Den udregnes af store it-systemer.



- De har været dyre at udvikle. Men omkostningerne er til gengæld små. Det er lidt mærkeligt, at man opkræver disse gebyrer, siger Liliegreen.



Det danske realkreditsystem er i grove træk godt og meget bedre for boligejerne, end det er tilfældet i mange andre lande, vurderer direktøren.



- Jeg opfatter aftalen som en håndsrækning til boligejerne. Men det er ikke noget, der for alvor ændrer noget, siger Curt Liliegreen.



Aftalen er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.



Den følger op på de anbefalinger, som sidste efterår kom fra et ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.



/ritzau/