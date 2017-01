Medie: Regeringen vil foreslå flad boligbeskatning

Regeringen vil foreslå en flad beskatning på boliger som del af det nye boligskattesystem.



Det erfarer TV2 News forud for et regeringsseminar, der starter fredag på Tøystrup Gods på Fyn.



Forhandlingerne om boligskatten har handlet om, hvor meget boligejere skal betale i skat for deres bolig.



Den daværende V-regering foreslog i sit udspil et knæk på seks millioner kroner.



Men det er ifølge TV2's oplysninger ikke en del af det nye forslag fra trekløverregeringen.



Allerede i november blev partierne enige om et nyt vurderingssystem for ejendomme.



/ritzau/