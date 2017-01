Trump truer med at aflyse Mexico-møde

Hvis Mexico afviser at betale for den mur, som USA's præsident, Donald Trump, vil opføre langs med grænsen mellem de to lande, bliver et planlagt møde mellem de to landes præsidenter muligvis aflyst.



- Hvis Mexico ikke er villig til at betale for den hårdt tiltrængte mur, vil det være bedre at aflyse det kommende møde, skrev Trump torsdag på Twitter.



Trumps mexicanske kollega, Enrique Peña Nieto, skal efter planen besøge den nye amerikanske præsident på tirsdag.



Onsdag underskrev Trump et dekret, der sætter hans omstridte valgløfte om et murbyggeri i gang.



Det fik onsdag præsident Nieto til at gå på tv og kræve, at Trump udviser respekt for Mexico.



/ritzau/