Lovudkast fra regering er en vigtig milepæl frem mod brexit

Den britiske regering offentliggjorde torsdag udkastet til en lov, som vil bemyndige premierminister Theresa May til at indlede Storbritanniens udtræden af EU.



Lovudkastet opfattes som en vigtig milepæl frem mod brexit, skriver Reuters.



"Den britiske befolkning har truffet beslutningen om at forlade EU ... så i dag har vi fremlagt et lovudkast i parlamentet, som vil sætte os i stand til formelt at udløse artikel 50 sidst i marts," siger den britiske brexit-minister David Davis om udspillet.



/ritzau/Reuters