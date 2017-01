Minister skærper kontrol med projekt for nye togsignaler

En forsinkelse på op til tre år, og en ekstraregning på 4,4 milliarder kroner. Det er foreløbig status på Banedanmarks signalprogram.



På den baggrund kritiserer Statsrevisorerne onsdag Transportministeriet for ikke i tilstrækkelig grad at have ført tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet.



Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) siger i en pressemeddelelse, at han tager kritikken alvorligt. Og at der allerede er iværksat en række tiltag for at imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger:



- Der vil således blive gennemført en ekstern kvalitetssikring af tidsplaner og økonomi i den gennemførte replanlægning af signalprogrammet.



- Og jeg vil bede Banedanmark om at orientere forligskredsen om status på projektet og dets fremdrift på månedlig basis, siger Ole Birk Olesen.



