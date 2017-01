Trump præsenterer sin kandidat til højesteret i næste uge

USA's præsident, Donald Trump, ventes i næste uge at offentliggøre navnet på sin foretrukne kandidat til den ledige plads i USA's højesteret.



- Jeg foretager mit valg til Højesteret torsdag i næste uge, skriver Trump på Twitter.



En af de ni pladser i højesteretten har været tom siden februar 2016, da den konservative dommer Antonin Scalia døde.



Siden da har der været fire dommere, der betragtes som liberale, og fire der betragtes som konservative. Stemmeligheden giver risiko for, at Højesteret ikke kan træffe beslutning i visse sager.



Trumps valg af dommer kan blive afgørende for flere af de mærkesager, som Republikanere og Demokrater er uenige om.



Det gælder blandt andet abortlovgivning og en stramning af våbenloven.



Det er på forhånd ventet, at udnævnelsen atter vil give et konservativt flertal i USA's øverste domstol.



Den nye præsident har på forhånd givet udtryk for, at han vil have en dommer, der er imod abort og som støtter amerikanernes ret til at eje våben.



Trumps kandidat skal godkendes af Senatet.



Senatet, hvor Republikanerne har flertallet, blokerede for udnævnelsen af Merrick Garland, som var præsident Barack Obamas valg til den ledige post i højesteretten.



/ritzau/AFP