Politikere foreslår fælles personnummer i Norden

Borgerne i Danmark og de øvrige nordiske lande skal have et fællesnordisk personnummer, der kan bruges som id på tværs af grænser.



Det foreslår en gruppe parlamentarikere under Nordisk Råd, som sætter emnet til debat i samarbejdsorganet for de nordiske parlamenter onsdag.



- Et fælles personnummer for alle i Norden vil gøre det lettere for os alle.



- Hvad enten man ønsker at bosætte sig, studere eller drive virksomhed i de nordiske lande, siger Britt Lundberg, en af forslagsstillerne, til det norske nyhedsbureau NTB.



Britt Lundberg er politiker fra Åland og valgt som Nordisk Råds præsident i 2017.



Hensigten er ifølge Lundberg ikke at afskaffe det nationale statsborgerskab, men at "komplettere" det.



- Det vil give alle nordiske statsborgere de samme rettigheder og pligter. Hensigten er at gøre Norden til et mere kraftfuldt, fælles marked for kundskab, varer, iværksætteri og fri bevægelse, siger Britt Lundberg.



Hun nævner en række af de barrierer, man som borgere i Norden kan støde på.



En dansk familie, som har arbejdet og stiftet familie i Norge, kan eksempelvis ikke umiddelbart melde barnet til en dansk folkeskole, fordi barnet ikke har et dansk personnummer.



Forslaget fremsættes af en gruppe parlamentarikere fra den såkaldte Midtengruppen, der består af centrumliberale, grønne og kristendemokratiske partier.



Nordisk Råds Velfærdsudvalg debatterer forslaget onsdag.



Hvis udvalget går videre med forslaget, kommer det op på et fællesmøde for hele Nordisk Råd med parlamentarikere fra hele Norden.



Hvis der er stemning for det her, vil rådet kunne anbefale det til medlemslandenes regeringer.



Nordisk Råd består af parlamentarikere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.



/ritzau/NTB