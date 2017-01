Tysk partileder: Tidligere EU-formand skal udfordre Merkel

EU-Parlamentets tidligere formand Martin Schulz ser ud til at blive det socialdemokratiske SPD's kanslerkandidat ved valget i Tyskland i september.



Nomineringen af Schulz som den kandidat, der skal udfordre forbundskansleren ved valget til september, får enstemmig opbakning fra partiledelsen.



Det meddeler partiformanden, Sigmar Gabriel.



Nomineringen af Schulz skal godkendes ved en afstemning i partiet på søndag. Det forventes at være en formalitet, skriver AFP.



Martin Schulz betegner nomineringen som "en enestående ære, som jeg accepterer med stolthed og ydmyghed".



Sigmar Gabriel siger til magasinet Stern, at han ikke selv vil udfordre forbundskansler Angela Merkel ved valget.



I stedet vil han træde tilbage fra formandsposten og overlade den til Schulz.



- For at føre en vellykket valgkamp er der to grundlæggende betingelser: Partiet skal tro på kandidaten og samle sig bag ham. Og kandidaten selv skal ønske det med hver en fiber i sit hjerte, siger Sigmar Gabriel til magasinet.



- Begge dele gælder ikke i tilstrækkelig grad for mig, lyder hans forklaring på, hvorfor han anbefaler Schulz.



Han tilføjer, at Schulz har "entydigt bedre chancer for at blive valgt".



Meningsmålinger tyder på, at den nuværende formand for EU-Parlamentet har en bedre chance for at vinde over Angela Merkel ved valget 24. september.



I en måling i avisen Bild tidligere på måneden svarede 38 procent af vælgerne, at de foretrækker Schulz som kansler. 39 procent vil beholde Merkel.



Til sammenligning siger kun 27 procent, at de vil have Sigmar Gabriel som kansler. 45 procent foretrækker Merkel frem for ham.



Sigmar Gabriel, som i dag er vicekansler og økonomi- og energiminister i Merkels storkoalition, skifter til posten som udenrigsminister, skriver dpa og Die Zeit.



Den nuværende udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, stiller op til posten som forbundspræsident.



Kort før nytår oplyste kilder ellers til det tyske magasin Der Spiegel, at Martin Schulz ikke ville stille op som SPD's kanslerkandidat. Det var ventet, at Sigmar Gabriel skulle udfordre Merkel.



Martin Schulz genopstiller ikke som formand for EU-Parlamentet, når hans formandskab udløber i begyndelsen af 2017.



Angela Merkel stiller op til sin fjerde periode som Tysklands forbundskansler.



