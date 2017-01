Morten Messerschmidt (DF) har mistet sin post som næstformand i ECR-gruppen i Europa-Parlamentet, oplyser gruppens pressetalsmand ifølge Ekstra Bladet.



Det sker ifølge avisen efter de seneste års afsløringer af, hvordan Dansk Folkeparti brugte EU-midler via partiet Meld og den tilhørende fond Feld.



Politikeren er fortsat sygemeldt.



Messerschmidt blev i efteråret 2014 valgt som en af fem næstformænd i gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (ECR).



DF-profilen står ikke længere opført som "chief whip" (chefindpisker, red.) på ECR's hjemmeside. Men det er han fortsat ifølge talsmand James Holtum.



- Så vidt jeg ved, er han det stadig. Men han er sygemeldt i øjeblikket. Jeg har ikke hørt noget om, hvornår han kommer tilbage. Men vi håber, at det bliver snart, siger Holtum ifølge Ekstra Bladet.



Morten Messerschmidt (DF) blev i oktober sidste år sygemeldt på ubestemt tid.



Sygemeldingen blev annonceret af DF, efter at politikeren fik et ildebefindende og blev indlagt på et hospital i Hillerød.



