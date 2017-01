EU forsvarer frihandel efter Trumps aflysning af TPP

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har aflyst den store frihandelsaftale TPP. Det gør EU's frihandelsaftale med Canada (Ceta) mere vigtig end nogensinde.



Det mener EU-Parlamentets udvalg for international handel. Det har tirsdag stemt Ceta videre i systemet.



- Vi står ansigt til ansigt med øget protektionisme og populisme, siger medlem af EU-Parlamentet Arktis Pabriks (EPP).



- Vi må forsvare et stærkt og globalt Europa med åbne markeder. Med Ceta fortsætter vi med at bringe vækst til begge kyster af det transatlantiske venskab, siger han.



Ceta-aftalen blev underskrevet af EU-præsident Donald Tusk og Canadas premierminister, Justin Trudeau, på et topmøde i oktober.



Aftalen skal nu ratificeres i 38 nationale og regionale parlamenter i hele EU.



Handelsaftalen fjerner over 99 procent af toldbarriererne mellem EU og Canada.



Den ventes at spare europæiske eksportører omkring 500 millioner euro (3,75 milliarder kroner) om året.



EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, er enig med medlemmerne af EU-Parlamentet i, at Donald Trumps afvisning af frihandel gør Ceta-aftalen endnu mere relevant.



- Vi har en vigtig ven og allieret, som ser ud til delvist at løsrive sig fra den internationale scene ved at promovere mindre handel og mere protektionisme, siger hun i en debat før afstemningen.



- Vi er nødt til at så sammen med ligesindede partnere for at vise, at disse handelsaftaler faktisk fungerer, siger hun.



Donald Trump førte mandag et valgløfte ud i livet og skrev under på et dekret, der trækker USA ud af en stor frihandelsaftale med 11 andre lande i området omkring Stillehavet (TPP).



Trump mener, at "latterlige" handelsaftaler har været med til at flytte arbejdspladser ud af USA. I stedet for at lave aftaler med flere lande ad gangen, vil præsidenten fremover forhandle med enkelte lande et efter et.



/ritzau/