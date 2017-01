Genmab overhalet af Chr. Hansen og Novozymes

Relateret indhold Artikler

Biotekselskabet Genmab lå godt til det meste af tirsdagen, men kunne dog ikke holde rekordniveauet fra middagstid, som dagen skred frem, trods godt nyt om Darzalex-salget fra selskabets partner Johnson & Johnson. Novozymes og Chr. Hansen fik tilsyneladende lidt kursmedvind fra regnskabet fra amerikanske Dupont.



Samlet faldt eliteindekset C20 Cap med 0,1 pct. til 1028,37. Det skete uden de store nyheder og med en generelt afventende holdning. Også ud i Europa var bevægelserne små.



- Jeg vurderer markedet som noget afventende op til dels regnskabssæsonen og flere udmeldinger og dermed større klarhed fra Trump, siger afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.



Genmab steg med 1,2 pct. i 1288 kr. efter at have været oppe i lukkerekorden 1305 først på eftermiddagen



Chr. Hansen og Novozymes kravlede op i dagens løb og endte i toppen af indekset. Chr. Hansen steg 1,3 pct. til 403 kr. og Novozymes steg det samme til 250,70 kr.



- Umiddelbart er der ingen selskabsspecifik forklaring på stigningen, siger Ole Kjær Jensen, men han påpeger dog, at den amerikanske gigant Dupont, der blandt andet også beskæftiger sig med enzymer, blev belønnet efter et regnskab, der var godt på bundlinjen. Dupont lå godt et par procent højere ved dansk lukketid.



Novo Nordisk-aktien landede som agterlanterne i C20 med et fald på 1,6 pct. til 240 kr.



- Den er ikke højt på indkøbslisten for øjeblikket, siger Ole Kjær Jensen.



- Der håbes og ventes på mere klarhed om fremtidsudsigterne, når der leveres regnskab 2. februar, bemærker han.



Novo Nordisk har været i søgelyset hos Goldman Sachs, der har løftet kursmålet for aktien til 330 kr. fra 310 kr. Anbefalingen er stadig "køb". Til gengæld har Commerzbank sænket sit kursmål for Novo-aktien til 285 kr. fra 335 kr. Anbefalingen er fortsat "hold".



Uden for C20 har Nordea, der steg 0,9 pct. til 81 kr., fået et skulderklap af RBC Capital Markets. Det canadiske finanshus løfter sin anbefaling til "outperform" fra "sector perform" og hæver kursmålet til 86,09 kr. fra 76,75 kr.



Storbanken er regnskabsaktuel torsdag.



Der er også igen opmærksomhed omkring aktien i Victoria Properties, som er en tom børsskal. Aktien steg 17,4 pct. til 12,80 kr. Aktien har den seneste tid været ude i nogle vilde udsving og er siden årsskiftet steget med mere end 300 pct. og ledelsen måtte mandag minde markedet om, at der endnu ingen aktiviteter er i selskabet, og at egenkapitalen er tæt på nul.



SAS-aktien endte uændret i 10,70 kr., efter at flyselskabet har indgået aftale om salg af Cimber til Cityjet samt salg af 11 fly af typen CRJ900. SAS og Cityjet indgår samtidig en ny kontrakt om at leje fly inklusive besætning.



Det sker som led i SAS' strategi om at lade eksterne operatører håndtere regionaltrafik gennem en model af denne type. Salget vil give en negativ engangseffekt på det økonomiske resultat hos SAS på cirka 20 mio. svenske kr. i første kvartal 2016/17.



Dantax opjusterede forventningerne op til regnskabet 28. februar. Aktien steg 5,9 pct. til 180 kr.



/ritzau/FINANS