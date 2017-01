Thulesen siger ja til Vejle: Nu skal betjente uddannes

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er tilfreds med, at det langstrakte forløb om politiskolen nu får en afslutning.



Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) opgiver regeringen tanken om at placere politiskolen i en ny bygning i Herning og peger i stedet på en placering i Vejle i en eksisterende bygning.



- Denne sag burde være afsluttet for lang tid siden, siger Kristian Thulesen Dahl.



- Vi har sagt krystalklart gennem lang tid, at man skal tage udgangspunkt i en af de eksisterende bygninger, som kommunerne har meldt ind.



- Hvilken bygning, man så vælger, er op til Rigspolitiet og regeringen at udpege, siger Thulesen Dahl.



VLAK-regeringen havde ellers i sit regeringsgrundlag lagt op til, at politiskolen skulle ligge i Herning i en nyopført bygning. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har til gengæld presset på for en eksisterende bygning.



Ifølge de to partier vil man dermed kunne komme hurtigere i gang med at uddanne betjente.



Kristian Thulesen Dahl afviser, at placeringen i Vejle passer ham særlig godt, fordi Thulesen Dahl selv stiller op i Sydjyllands Storkreds.



- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at holde os ude af, hvor denne politiskole skal ligge. Vi accepterer, at det er op til Rigspolitiet og regeringen at beslutte, siger Thulesen Dahl.



Det afgørende har ifølge Thulesen Dahl været, at det bliver i en eksisterende bygning. Så må de kommende politielever acceptere, at man hurtigt går i gang med uddannelsen og gradvist udbygger skolen.



DF-formanden forventer, at det første hold betjente kan begynde på politiskolen næste år.



- Vi skrev ind i politiforliget, at vi gik efter, at det første hold kunne starte i 2018. Det er stadig vores mål, at det ville kunne nås, siger Kristian Thulesen Dahl.



Han kalder forløbet "ærgerligt", fordi der er gået alt for langt tid med armlægningen mellem Venstre på den ene side og S og DF på den anden.



- Vi har været igennem nogle runder, som har været helt unødvendige. Det var regeringen selv, der bad vestdanske kommuner om at udpege bygninger. Og så pludselig midt i forløbet sadler man om og spørger, om der er nogle, der har byggegrunde, man kan bygge på.



- Hvis regeringen bare havde fortsat forløbet med at finde eksisterende bygninger, var man færdig for lang tid siden, siger Kristian Thulesen Dahl.



/ritzau/