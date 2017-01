Storbritanniens nej til fortsat medlemskab af EU betyder, at tøjlerne overfor EU løsnes. Og derfor er der ikke noget, der står i vejen for, at landet kan sætte sin selskabsskat ned.



Men EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, tror ikke på, at Storbritannien bliver et skatteparadis. Det siger han til Bloomberg News.



- Jeg er sikker på, at Storbritannien spiller med på reglerne, når det gælder selskabsskat, siger han.



Den britiske regering har flere gange indikeret, at man kan se på skattesatserne for at lokke selskaber til efter brexit. Planen er lige nu at sænke selskabsskatten fra de nuværende 20 pct. til 17 pct. i 2020. Men skatten kan blive endnu lavere. Ifølge Sunday Times har den britiske regering planer om at gå helt ned på 10 pct., hvilket ligger under Irlands på 12,5 pct.



Pierre Moscovici siger ligeledes, at skatteparadis ikke kun er et land med lav skat for virksomheder:



- Et skatteparadis er noget andet. Det er et land, som ikke følger det fælles spil om at bekæmpe skattesvig og skatteforbrydelser, siger økonomikommissæren.



