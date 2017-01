Mexicos præsident vil holde fast i frihandelsaftale uden USA

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Mexico vil øjeblikkeligt forsøge at indgå bilaterale aftaler med de ti lande, der ud over USA var en del af frihandelsaftalen Trade-Pacific Partnership (TPP).



Det understreger den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag har besluttet at trække USA ud af TPP.



Aftalen var ellers færdigforhandlet mellem 12 lande omkring Stillehavet, heriblandt USA og Mexico.



For at træde i kraft skulle den ratificeres af lande med mindst 85 procent af den samlede økonomi i de 12 nationer. Dermed var der ikke råd til, at USA kunne melde fra.



Trump har desuden meldt ud, at han vil genforhandle Nafta, der er en handelsaftale mellem Mexico, USA og Canada.



Peña Nieto vil gå efter at holde fast i toldfri handel mellem de tre lande, når han har sin første samtale med Trump efter indsættelsen som præsident.



Der vil dog også være emner som indvandring og sikkerhed på dagsordnen, understreger den mexicanske præsident.



