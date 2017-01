Kommuner truer med at droppe milliardsamarbejde med it-kæmpe

Kommunerne føler sig snydt af it-giganten KMD i en strid om et forsinket it-system. Utilfredsheden får nu Kommunernes Landsforening (KL) til at true med at udelukke virksomheden fra nye opgaver.



Det skriver Jyllands-Postens finansmedie, Finans.



Selskabet har bevidst forsinket leveringen af såkaldte støttesystemer til kommunerne, lyder beskyldningen fra KL. Uden systemerne kan de gamle it-løsninger, som kommunerne køber hos amerikanskejede KMD, ikke udskiftes.



- Der er det helt særlige for KMD, at de ved at lade være med at løse opgaverne til tiden kan tjene styrtende med penge. De misbruger deres monopolstatus. Det er grotesk, siger KL-formand Martin Damm (V) til Finans.



- Det kan diskvalificere KMD i forhold til nye projekter. Man spørger jo ikke en håndværker igen, hvis man ikke får det, man bliver lovet til tiden og til den rigtige kvalitet.



Truslen fra landets 98 kommuner kan blive dyr for KMD, der siden 2008 har været privatiseret.



I 2015 stod kommunerne for 57 procent af it-virksomhedens omsætning på fem milliarder kroner.



KMD slås desuden med både Skatteministeriet og ATP, der hver har rejst millionkrav mod selskabet.



Og ifølge it-professor Kim Normann Andersen fra Copenhagen Business School står KMD over for et samlet krav på to milliarder kroner i erstatning.



Utilfredsheden fra flere kunder gør det "meget svært" at vinde nye kontrakter på markedet for offentlige it-løsninger, pointerer han over for Finans.



KMD har ikke ønsket at stille op til interview, men kommunikationsdirektør Morten Langager skriver i en mail til mediet:



- Vi har ingen interesse i at have konflikter med nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere. Men vi er samtidig nødt til at sige, at vi i øjeblikket oplever en helt urimelig og usaglig italesættelse af vores forretning.



/ritzau/