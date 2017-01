EU-chef vil have indført mindsteløn for alle i Europa

Relateret indhold Artikler

Alle lande i EU skal indføre en mindsteløn for dem, der er i arbejde, og minimumssatser for ydelser til dem, der er arbejdsløse.



Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mandag ved afslutningen på en stor socialkonference i Bruxelles.



- Alle lande i Europa burde have en mindsteløn, siger Juncker.



- Folk fortjener et vist niveau af værdighed, siger han.



Han mener dog, at de 19 eurolande bør løbe forrest og indføre mindsteløn først.



Juncker understreger, at han ikke ønsker fælles satser for mindsteløn til borgerne i hele i Europa.



- Beløbet skal ikke være det samme i alle lande, siger EU-Kommissionens formand.



- Men vi har brug for en garanteret mindsteløn i alle nationale lovgivninger, siger han.



Jean-Claude Juncker mener, at princippet om mindsteløn kan være med til at stoppe, hvad han kalder "social dumping" uden at gå ud over konkurrenceevnen.



- Det ville være udgangspunktet for en ordentlig social dimension i Europa, siger han.



EU-Kommissionens formand mener, at EU måske står med sidste chance for at nå sine sociale ambitioner for Europa.



- Vi kan ikke gøre Europa til en succes, hvis vi ikke kan gøre en succes ud af det her, siger han.



/ritzau/