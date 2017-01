Med dekret sætter Trump stopper for stor frihandelsaftale

Donald Trump har med et dekret mandag trukket USA ud af en ellers færdigforhandlet handelsaftale med en række lande omkring Stillehavet.



Den amerikanske præsident har under valgkampen kritiseret aftalen i stærke vendinger.



TPP omfatter USA, Canada, Mexico og en række andre lande omkring Stillehavet. Deriblandt Japan og Australien.



Aftalen er forhandlet færdig, og den tidligere præsident Barack Obama støttede den. Men den er ikke blevet godkendt af Senatet i den amerikanske kongres.



Trump har betegnet TPP som en "frygtelig aftale", der vil "voldtage" USA ved at flytte arbejdspladser til lande med lavere lønninger.



/ritzau/Reuters