Søren Gade ønsker politiskolen til Holstebro

Venstres gruppeformand, Søren Gade, melder sig ind i debatten om placeringen af en ny politiskole i Vestdanmark.



Han ser gerne, at fremtidens politibetjente bliver uddannet i Holstebro. Det siger han til TV MidtVest.



- Der er jo flere muligheder i Jylland, også i den nordlige del. Men Midt- og Vestjyllands Politis hovedkvarter ligger altså i Holstebro, og det må jo så give Holstebro nogle fordele i forhold til andre byer, siger Søren Gade.



Gruppeformanden ærgrer sig over, at regeringen har måttet opgive at placere politiskolen i et nybyggeri i Herning. Men når det nu er besluttet, så mener Søren Gade, at man skal tænke på væksten i Danmark.



- Hvis jeg som folketingspolitiker skal gøre noget for væksten i hele Danmark, så er det ikke lige Vejle, der falder mig først ind, siger Søren Gade til TV MidtVest.



- Jeg synes, at en vestlig placering i Holstebro, eller længere oppe i Nordjylland, er en bedre løsning, end at lægge den et sted, hvor man i forvejen har en høj vækst, tilføjer han.



Han henviser til, at Vejle også er med i kampen om skolen.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere mandag udtalt, at han håber at kunne offentliggøre placeringen af en vestdansk politiskole enten tirsdag eller onsdag.



/ritzau/