Skuffet Herning-borgmester: Jeg tabte til Thulesen Dahl

Hernings borgmester, Lars Krarup (V), erklærer sig over for TV2 News skuffet over, at den nye politiskole alligevel ikke skal ligge i Herning.



- Herning tabte, Kristian Thulesen Dahl vandt, siger han med henvisning til DF's partiformand.



Når det især er Dansk Folkeparti, og ikke Socialdemokratiet, der er mål for borgmesterens vrede, så skyldes det, at DF er støtteparti for regeringen.



DF burde have bakket om regeringen, der ønskede at placere skolen i Herning, mener Krarup.



Over for TV2 News betegner han processen som uskøn og uværdig for politikerstanden.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har mandag meldt ud, at den kommende vestdanske politiskole skal ligge i eksisterende bygninger, ikke i nybyggeri, som regeringen ellers havde ønsket.



Beslutningen skal tage udgangspunkt i en rapport fra Rigspolitiet.



Dermed er Vejle, Holstebro og Skanderborg forhåndsfavoritter til at få den nye politiskole.



/ritzau/