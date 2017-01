Regeringen bøjer sig igen om ny politiskole

Regeringen imødekommer et politisk flertal og er parat til at placere en ny politiskole i Vestdanmark i eksisterende bygninger.



Det står fast efter et møde mandag hos justitsminister Søren Pape Poulsen (K) blandt partierne i politiforligskredsen.



Regeringen ønskede et nybyggeri i Herning. Det står i regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen.



Men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har længe strittet imod et nybyggeri og krævet, at politiskolen skal placeres i eksisterende bygninger.



Torsdag i sidste uge meddelte Pape så, at regeringen var parat til at droppe Herning som by, men at man fastholdt, at politiskolen skulle bygges fra bunden. Den holdning er blevet droppet efter det seneste møde.



Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget og blev enige om den nye politiskole.



/ritzau/