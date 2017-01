Relateret indhold Artikler

Ejere af to ens huse på den samme vej risikerer fortsat at skulle betale vidt forskellig boligskat med det system, som trekløverregeringen vil bruge som afsæt til et justeret udspil.



Det fremgår af et internt notat fra Finans- og Skatteministeriet, skrev Jyllands-Posten søndag.



I dag findes der eksempler på, at ens boliger får vidt forskellige vurderinger. Et hus kan betale 30.000 kr. i boligskat, mens nabohuset kun skal afregne 10.000 kr.



Med det nye system ventes vurderingerne at blive stort set ens, men skatten kan stadig være meget forskellig.



Det skyldes de såkaldte skatterabatter, der skal afværge, at boligejere oplever en uventet skattestigning.



"Det anerkender vi. Men det er bare vigtigere, at der ikke er boligejere, der får en kæmpe ekstraregning, fordi vi overgår til et nyt vurderingssystem," siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Jyllands-Posten og fortsætter:



"Det fører selvfølgelig til forskelsbehandling."



Hvis de nye vurderinger viser, at boligskatten for de to huse bør være 20.000 kr., vil det første hus få nedsat sin skat, mens det andet hus vil få en skatterabat, så der fortsat skal betales 10.000 kr.



I regeringsnotatet konstateres det, at naboejendomme med ens vurderinger vil »kunne få (i nogle tilfælde betydeligt) forskellige skatterabatter«.



Et hovedformål med at udvikle et nyt vurderings- og boligskattesystem var ellers et opgør med de "skæve skatter".



"De ejendomsvurderinger, vi har i dag, rammer i mange tilfælde skævt. Så skatten også kan blive skæv," sagde statsminister Lars Løkke Rasmussens i åbningstalen og fortsatte:



"Det er for dårligt. Det skal vi gøre bedre."



Lauritzen understreger, at forskelsbehandlingen »bliver udfaset ad åre, når folk sælger deres huse«. Det skyldes, at skatterabatten bortfalder, når man sælger sit hus.



Både De Radikale og Dansk Folkeparti mener, at de forskellige skatter for ens huse er et godt argument for at sætte en udløbsdato på skatterabatten.



"Der vil være nogle skævheder, der får lov at overleve. Men en udfasning af skatterabatten på 20 år kunne rette op på problemet hurtigere," siger finansordfører René Christensen (DF) til Jyllands-Posten.



Skatteministeren kan ikke oplyse, hvornår regeringen fremlægger sit justerede udspil til fremtidens boligskat.



/ritzau/FINANS