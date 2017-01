Outsideren Hamon vinder første omgang af fransk primærvalg

Relateret indhold Artikler

Outsideren Benoit Hamon kommer til at kæmpe med den tidligere premierminister Manuel Valls, når det franske socialistparti skal udvælge sin præsidentkandidat næste søndag.



Søndag vandt han første runde af partiets primærvalg.



Hamon var af mange ikke anset som en seriøs udfordrer, da han opstillede i december. Men den 49-årige tidligere undervisningsminister lagde sig i førerfeltet med sit budskab om "håb og fornyelse".



Benoit Hamon har fået opbakning fra mere end 36 procent af vælgerne, mens Manuel Valls får støtte fra 31 procent med omkring 80 procent af stemmerne talt op.



Den tidligere økonomiminister Arnaud Montebourg er ude af spillet, efter han kun fik opbakning fra 17 procent af vælgerne. Han valgte umiddelbart efter resultatet stod klart at støtte Benoit Hamons kandidatur.



Alle meningsmålinger tyder imidlertid på, at ingen af Socialistpartiets kandidater har de store chancer ved Frankrigs præsidentvalg til foråret.



Socialistpartiets præsidentkandidat ventes - uanset hvem det bliver - at ryge ud i præsidentvalgets første runde 23. april.



Anden og afgørende runde, der finder sted 7. maj, ventes at blive et opgør mellem Front Nationals leder, Marine Le Pen, og François Fillon, som vandt Republikanernes primærvalg.



/ritzau/AFP