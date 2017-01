Theresa May erklærer sig klar til at sige Trump imod

Det specielle forhold mellem Storbritannien og USA gør det muligt for Theresa May at tage vanskelige emner op med Donald Trump, når de to skal mødes fredag.



Det siger May, den britiske premierminister, til BBC.



Hun bliver den første udenlandske leder, der besøger den nyindsatte præsident i Washington.



Theresa May gør det klart, at hun "ikke vil være bange" for at konfrontere Trump, hvis han siger eller gør noget, som ifølge hende er "uacceptabelt".



Theresa May bliver i interviewet med BBC spurgt, om hun vil diskutere Trumps forhold til kvinder og kvinderettigheder.



- Jeg har allerede sagt, at nogle af Donald Trumps udtalelser om kvinder var uacceptable. Nogle af disse har han selv undskyldt for, siger May.



Premierministeren mener, at hun alene ved at mødes og forhandle med Trump på lige fod vil sende et "stærkt budskab i forhold til kvinders rolle".



Lørdag samledes millioner af mennesker i byer i USA og resten af verden for at deltage i en march for kvinders rettigheder. Mange af de fremmødte var bekymrede for Trumps indtog i Det Hvide Hus.



Theresa May vil benytte fredagens møde til at tale med Trump om Nato, bekæmpelse af terror og det fremtidige handelsforhold mellem Storbritannien og USA.



"Jeg vil tale med Donald Trump om de ting, vi har til fælles, og hvordan vi kan bygge videre på vores særlige forhold," siger May til BBC.



"Det er et særligt forhold, der tillader os at sige, når noget er uacceptabelt. Når der er noget, jeg finder uacceptabelt, så vil jeg ikke være bange for at sige det til Donald Trump," lyder det videre.



Foruden mødet med Theresa May har Donald Trump også planlagt at mødes ansigt til ansigt med Mexicos præsident. Det skal efter planen ske 31. januar.



/ritzau/