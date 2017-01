Bystyret i Jerusalem har søndag godkendt opførelsen af 566 bosætterhjem i den besatte østlige del af byen.



Angiveligt har politikerne bevidst ventet med at udstede byggetilladelserne, indtil Donald Trump blev indsat som præsident i USA efter Barack Obama.



Obama har været stærkt kritisk over for de israelske bosættelser.



Meir Turgeman, formand for plan- og bygningsudvalget i Jerusalem, siger til israelsk radio, at bystyret har ventet på Trump. Han blev indsat i embedet fredag.



De hundredvis af nye huse skal efter planen opføres i tre eksisterende bosættelser i det besatte Østjerusalem.



Trump har sagt, at han vil flytte USA's ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkende den hellige by som landets officielle hovedstad.



Det vil være et markant skifte i USA's politik på området og stå i kontrast til langt hovedparten af verdens lande.



Trump har desuden udpeget den kontroversielle David Friedman som amerikansk ambassadør i Israel.



Friedman er kendt for at være imod en tostatsløsning mellem israelerne og palæstinenserne. Han er kritiker af at forbyde israelske bosættelser og tilhænger af at gøre Jerusalem til Israels officielle hovedstad.



Ifølge Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skal han i løbet af søndagen tale i telefon med Trump.



Israel besatte Jerusalem under krigen i 1967, og israelerne annekterede den hellige by i 1980.



USA anerkender ikke annekteringen af Jerusalem.



Palæstinenserne ønsker Østjerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.



De tidligere præsidenter Bill Clinton og George W. Bush lovede også at flytte USA's ambassade til Jerusalem. Begge droppede det dog, da de kom i Det Hvide Hus.



