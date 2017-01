Trump i krig med pressen: De er blandt de mest uærlige

Den nyindsatte amerikanske præsident har på sin anden dag i embedet indledt sin første krig. En krig mod medierne.



"Som I ved, ligger jeg i krig med medierne. De er blandt de mest uærlige mennesker på Jorden," sagde Donald Trump ifølge CNN lørdag under en tale hos efterretningstjenesten CIA.



Som afsluttende bemærkning til den selverklærede krig med medierne konkluderede Trump:



"Jeg elsker ærlighed. Jeg kan godt lide ærlig journalistik."



Både Trump selv og hans pressesekretær i Det Hvide Hus beskylder pressen for "bevidst fejlagtig dækning" af fredagens indsættelsesceremoni.



"Dette var det største publikum, der nogensinde har overværet en indsættelse. Punktum," sagde pressesekretær Sean Spicer lørdag til pressen i Det Hvide Hus.



Kommentaren faldt, efter flere medier har bragt luftfotos, der viser, at der var flere fremmødte ved indsættelsen af Barack Obama i 2009 end ved fredagens ceremoni.



Trump ligger ikke alene i krig med medierne. Han ligger i krig med sandheden, skriver redaktionschef på Politiken Jakob Nielsen fra Washington.



Men det er som sådan ikke nyt, at Trump og hans folk siger noget, der objektivt set er forkert, skriver Jakob Nielsen i en klumme:



"Det nye er, at de gør det med den autoritet, som præsidentembedet giver dem."



"Hvis Trump og hans talsmand vil lyve om antallet af tilskuere, hvad vil de så sige om vigtige ting? Løgnen er nu blevet et værktøj, som USA's præsident skamløst benytter sig af."



Under det famøse pressemøde i Det Hvide Hus lod pressesekretæren forstå, at Trump vil omgå de traditionelle medier, som i hans optik ikke rapporterer objektivt.



"Det amerikanske folk fortjener bedre, og så længe han (Trump, red.) fungerer som budbringer for denne utrolige bevægelse, vil han fremlægge sit budskab direkte til det amerikanske folk, hvor hans fokus altid vil være."



Trump spiller på en eksisterende mistro til medierne, lyder analysen fra terrorekspert Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolen under det svenske Forsvarsministerium:



"Det er derfor, han vil tale direkte til folket gennem Twitter. Det er livsfarligt i et demokrati, hvis man ikke kan stille en præsident til ansvar for hans ageren," siger han til Aftonbladet.



Herhjemme er Trumps og pressesekretærens udtalelser også faldet flere politikere for brystet. SF-formand Pia Olsen Dyhr er faret til tasterne og skriver på Twitter:



"Løgn på løgn. Skræmmende og uhyggeligt hvis det bliver standarden."



I samme toner konstaterer tidligere justitsminister Morten Bødskov (S), at "stærk morgenkaffe" ikke hjælper på tredje dag med Trump som præsident. "Pinligt og skandaløst", skriver han.



Fra Venstre skriver ligestillingsordfører Jakob Engel-Schmidt:



"Uudholdeligt at Trumps talsmand serverer fake news dagen efter magtoverdragelsen. Endnu værre er temaet; antal mennesker i gaden. Ego much?"



/ritzau/