May bliver første leder til at besøge præsident Trump

USA's præsident, Donald Trump, vil fredag den 27. januar byde velkommen til Storbritanniens premierminister, Theresa May.



Dermed bliver May den første udenlandske leder, der besøger USA's nye præsident.



Det oplyser Sean Spicer, talsmanden for Det Hvide Hus, ifølge nyhedsbureauet AFP.



Theresa May står som premierminister i spidsen for Storbritanniens brud med EU - populært kaldet brexit.



Afstemningen, der førte til det historiske brud med Den Europæiske Union, blev en kendsgerning blandt andet på grund en stor modstand mod den politiske elite i den britiske befolkning.



Samme modstand i den amerikanske befolkning menes at have spillet en medvirkende rolle i præsidentvalget i USA, hvor Donald Trump overraskende løb med sejren.



Theresa May var en af de første til at lykønske den nye amerikanske præsident efter indsættelsesceremonien fredag.



Hun sagde blandt andet, at hun er overbevist om, at Donald Trump anerkender vigtigheden af Nato, selv om han for få dage siden kaldte militæralliancen "forældet".



Donald Trump har også planlagt et møde med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto.



De to præsidenter talte i telefon sammen lørdag og blev enige om at mødes for at tale om handelsaftaler, indvandring og sikkerhedsspørgsmål.



Mødet er planlagt til at finde sted 31. januar.



/ritzau/