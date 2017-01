Der er kun en lille chance for, at en socialistisk kandidat når frem til den afgørende runde ved præsidentvalget i Frankrig.



Det siger Adélaïde Zulfikarpasic, der er leder af den politiske afdeling af det franske meningsmålingsinstitut BVA.



"I lyset af meningsmålingerne, Socialistpartiets tilstand og den ekstreme mistillid til den siddende regering er det meget usandsynligt, at den socialistiske kandidat kan kvalificere sig til anden runde," siger hun.



Den siddende socialistiske regering er med præsident François Hollande i spidsen blevet kendt som historisk upopulær. Og det ser ud til at smitte af på partiets chancer ved præsidentvalget.



Syv kandidater stiller op til Socialistpartiets primærvalg, hvor første runde finder sted søndag. De to med flest stemmer går videre til anden runde. Den holdes 29. januar.



Vinderen bliver partiets kandidat ved præsidentvalget i foråret.



Ifølge Adélaïde Zulfikarpasic er der tre kandidater, der har lagt sig et godt stykke foran de andre.



Det er den tidligere premierminister Manuel Valls, tidligere økonomiminister Arnaud Montebourg og tidligere undervisningsminister Benoit Hamon.



Målinger blandt de socialistiske vælgere tegner ifølge Adélaïde Zulfikarpasic et billede af, hvordan de tre kandidater adskiller sig fra hinanden.



" Valls står som den, der mest minder om en statsleder," fortæller hun.



"Hamons stærkeste kort er ifølge de mulige vælgere hans politiske forslag. Det er ham, der har fremlagt flest nye politiske ideer under debatterne."



Montebourg befinder sig ifølge undersøgelserne et sted mellem de to i sin fremtræden.



Ligegyldigt hvem af de tre herrer, der når frem til præsidentvalgets første runde 23. april, bliver det svært at vinde opbakning i den brede franske befolkning.



De tre kandidater har nemlig alle det samme svage punkt, mener Adélaïde Zulfikarpasic.



"Man må ikke glemme, at Montebourg, Hamon og i højeste grad Valls har været aktører i den regering, som har skuffet franskmændene så meget," siger hun.



/ritzau/