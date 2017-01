Trump gør klar til frihandelsaftale med Storbritannien

USA’s nyvalgte præsident Donald Trump vil den kommende uge lægeg de grundsten der senere skal føre

til en handelsaftale mellem Storbritannien og USA. En handelsaftale vil træde i kraft, når Storbritannien forlader EU, siger en talsmand fra Det Hvide Hus



Det skriver Blomberg.



Den britiske premierminister Theresa May sagde sidste uge, at hun i forhandlingerne om en brexit-aftale vil have Storbritannien helt ud af EU, hvor Storbritannien i stedet vil gå efter bilaterale handelsaftaler med andre lande.



Theresa May kommer fredag til Washington, hvor hun som det første statsoverhoved skal møde Trump efter at han er blevet indsat som præsident.



To af Trumps toprådgivere, Steve Brannon og hans svigersøn Jared Kushner, mødets med den britiske udenrigsminister Boris Johnson i New York den 8 januar.



Ifølge Blomberg var emnet for mødet det fremtidige samarbejde mellem USA og Storbritannien.



Bloomberg skriver videre, at Trumps rådgivere vurderer, at USA’s opbakning til Storbritannien kan hjælpe hende i forhandlingerne med resten af EU’s ledere om betingelserne for en britisk udtræden af EU.



Da Barack Obama var præsident advarede han briterne mod at melde sig ud af EU, hvor Obama i april, før den britiske afstemning i juni 2016, sagde, at Storbritannien ville komme ”bagerst i køen”, hvis Storbritannien stemte nej til EU, og efterfølgende skulle have en handelsaftale med USA.