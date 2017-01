Flere end to millioner mennesker mødtes lørdag i gaderne i Washington og andre store amerikanske storbyer i en fredelige kvindemarch mod USA's nye præsident, Donald Trump.



De mange demonstranter marcherede gennem det centrale Washington og forbi Det Hvide Hus og lyserøde huer med påskriften "pussyhats".



Selv om myndighederne i Washington ikke laver officielle optællinger af den slags demonstrationer, vurderer arrangørerne af marchen, at omkring en million mennesker deltog i demonstrationen i hovedstaden - omkring fire gange så mange som forventet.



Samtidig samledes store folkemængder i tilsvarende demonstrationer i flere andre amerikanske storbyer.



Verdensstjernen Madonna fik på scenen i Washington under demonstrationen.



"Velkommen til kærlighedens revolution. Til oprøret. Til vores afvisning af, at kvinder skal acceptere denne nye tid med tyranni," sagde den 58-årige sangerinde, da hun gik på scenen.



"Vi er ikke bange. Vi er ikke alene. Vi vil ikke trække os."



Præsidentens syn på kvinder er netop noget af det, der talstærkt blev demonstreret imod, blot en dag efter at Trump blev indsat på posten.



Ud over Madonna gik også filmstjernen Scarlett Johansson været på scenen, ligesom den amerikanske journalist og feminist Gloria Steinem og den politiske aktivist professor Angela Davis.



"Jeg føler, at det i det nuværende politiske klima er livsnødvendigt, at det bliver vores mission at gøre det meget, meget personligt, sagde Scarlett Johansson, der kom med en direkte opfordring til Trump:



"Støt alle kvinder og vores kamp for lige rettigheder og som individer, der ved, hvad der er bedst for os selv og vores kroppe - bedre end nogen som helst folkevalgt."



Donald Trump har skabt vrede blandt mange liberale amerikanere ved blandt andet at udtale sig nedladende om kvinder, mexicanere og muslimer.



Holdet bag den republikanske præsident har ikke kommenteret marchen.



Demonstrationerne mod Trumps kvindesyn har bredt sig til 600 byer i resten af verden.



/ritzau/AFP