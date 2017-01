Vred Trump og talsmand angriber pressen efter indsættelse

Donald Trump og hans talsmand langede lørdag hårdt ud efter pressen, efter præsidentens første fulde dag i embedet.



Særligt bliver pressen kritiseret for angiveligt at have rapporteret fejlagtigt om opbakningen til Donald Trump under indsættelsesceremonien fredag.



Talsmand for Det Hvide Hus var tydeligvis også irriteret over mediernes dækning af indsættelsen.



Han brugte sit første pressemøde på at kritisere pressen for "bevidst fejlagtig dækning".



"Dette var det største publikum, der nogensinde har overværet en indsættelse. Punktum," siger Sean Spicer lørdag til pressen i Det Hvide Hus.



"Disse forsøg på at bagatellisere opbakningen ved en indsættelsesceremoni er skammelige og forkerte," tilføjer talsmanden.



Herefter forlod talsmanden rummet uden at give pressen lov til at stille spørgsmål.



Trump, der lørdag var på besøg hos efterretningstjenesten CIA i delstaten Virginia, insisterede på, at ceremonien havde tiltrukket 1,5 millioner mennesker.



- Jeg holdt en tale. Jeg kiggede ud, og det lignede 1,5 millioner mennesker, sagde han under mødet med CIA.



"De (medierne, red.) viste et område, hvor der stort ikke var nogen til stede. Og de siger, at Donald Trump ikke tiltrak mange mennesker," tilføjede han.



Donald Trump henviser til et estimat på 250.000 mennesker, der er blevet frembragt af flere medier.



Det tal er ifølge præsidenten en lodret løgn.



Da Barack Obama blev indsat som præsident i 2009, blev det vurderet, at omkring 1,8 millioner mennesker var til stede.



/ritzau/AFP