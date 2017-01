Merkel vil søge kompromisser med Trump

Relateret indhold Artikler

Den tyske kansler Angela Merkel lover lørdag, at hun er klar til at finde kompromisser på områder som handel og militærbudgetter sammen med USA's præsident Donald Trump.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Hun fortæller samtidig, at hun vil arbejde for at bevare det vigtige forhold mellem Europa og USA.



"Jeg vil sige to ting i forhold til talen. For det første tror jeg stærkt på, at det er bedst for os alle, hvis vi arbejder sammen på et grundlag af regler, fælles værdier og fælles handling i det internationale økonomiske system og i international handel, og at vi bidrager til de militære alliancer," siger hun.



"For det andet vil det transatlantiske forhold ikke blive mindre vigtigt i de kommende år, end det har været i de seneste år. Og det vil jeg vil arbejde for."



/ritzau/