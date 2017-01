Trump truer dansk eksport - men energiboss tror på USA-fremtid for vind

Med Donald Trump som ny amerikansk præsident vakler fundamentet under den danske eksport af energiteknologi til USA.



Trump har allerede på sin første dag i jobbet varslet en ny energipolitik, hvor det blandt andet skal være slut med støtte til vedvarende energi og hvor der i højere grad skal satse på kul og olie.



"Det er jo ikke positivt, men jeg opfatter det mest som noget forstyrrende, der kan påvirke markedet en smule de kommende år."



"På den lange bane er vi til gengæld fortrøstningsfulde," siger Lars Aagaard, der er direktør for Dansk Energi.



Danmark eksporterede sidste år energiteknologi for mere end fem milliarder kroner til USA, hvilket gør amerikanerne til de næststørste aftagere af grøn, dansk teknologi efter Tyskland.



Lars Aagaard er overbevist om, at de virksomheder, der eksporterer løsninger, der hjælper amerikanerne til at spare energi, ikke vil blive berørt af Trumps energipolitik.



For uanset, hvad præsidenten måtte mene, er der god økonomi i at spare på energien.



Vindmøller kan blive ramt



Omvendt kan vindmølleindustrien, der har nydt godt af særlige støtteordninger, blive berørt.



"Men man skal også huske på, at de nuværende støtteordninger blev fornyet lige før valget og gælder denne valgperiode ud," siger Lars Aagaard.



Han noterer sig samtidig, at sol- og vindenergi har oplevet store prisfald, som formentlig vil fortsætte.



"Derfor er det svært at forestille sig en massiv udbygning af kulkraft i USA, hvis man går ud fra en forventet levetid på 30 år. Det kan hurtigt vise sig at blive nogle dyre løsninger," siger Lars Aagaard.



Endelig minder han om, at rigtigt meget af den amerikanske energipolitik faktisk bliver besluttet på delstatsniveau.



"Og der er fortsæt høje ambitioner hvad angår vedvarende energi i mange af staterne på østkysten og i Californien," siger direktøren.



Danmarks samlede eksport af energiteknologi udgjorde sidste år 71,4 milliarder kroner.



/ritzau/