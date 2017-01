Frankrigs Le Pen: Et nyt Europa bliver født i 2017

"Vi ser enden på én verden og begyndelsen på en anden."



Budskabet kommer fra den franske præsidentkandidat Marine Le Pen fra det indvandrerkritiske parti Front National. Det bliver leveret på en konference i den tyske by Koblenz, hvor partier og fraktioner fra den yderste politiske højrefløj i Europa lørdag er samlet.



Konferencen finder sted forud for årets valg i Tyskland, Holland og Frankrig, hvor højrefløjen ser ud til at få øget magt. Le Pen tror, at disse valg vil føre til stor forandring i Europa.



"2016 var året, hvor den angelsaksiske verden vågnede op," siger Le Pen ifølge nyhedsbureauet AFP.



Hun henviser til, at briterne sidste år stemte for at forlade EU, og at amerikanerne valgte Donald Trump som præsident.



"I 2017 er jeg sikker på, at folket på det europæiske fastland vågner op," lyder det fra Le Pen.



Også Frauke Petry fra tyske AfD og Geert Wilders fra Frihedspartiet i Holland deltager i konferencen i Koblenz.



Wilders fremhæver blandt andet valget af Donald Trump, der fredag blev indsat som amerikansk præsident, som et tegn på, at folk er trætte af de etablerede politikere.



"I går (fredag, red.) markerer et nyt Amerika, i dag et nyt Koblenz og i morgen et nyt Europa," siger Wilders ifølge nyhedsbureauet dpa.



/ritzau/