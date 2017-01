Sortklædte aktivister i Washington har smadret butiksvinduer og bilruder under en march i protest mod præsident-indsættelsen af Donald Trump.



En limousine og andre køretøjer skulle også være sat i brand i protest mod republikanerens nye titel.



Tv-billeder har i løbet af fredagen vist flere hundrede mennesker med tildækkede ansigter løbe gennem den amerikanske hovedstads gader, mens politiet forsøgte at genne dem væk.



I forsøget på at lægge en dæmper på optøjerne har politiet blandt andet brugt tåregas. I alt 95 personer er blevet anholdt i forbindelse med urolighederne, skriver avisen The New York Times.



Politiet vil ikke oplyse, hvor mange mennesker der har været involveret i sammenstødene. To betjente meldes såret.



De mange demonstranter råbte skældsord mod Trump og slagsange som "Hvis gader? Vores gader" og "Trump er ikke min præsident." De kastede også sten og mursten mod betjente. Vreden gik også ud over glaspartier ved en bank og en kaffebar.



Allerede tidligere på dagen var der mindre sammenstød mellem politi og demonstranter, der forsøgte at blokere adgangen for de titusinder, der var på vej ind på The Mall.



Det er den mere end halvanden kilometer lange åbne plads mellem Lincoln-monumentet i den ene ende og kongresbygningen i den anden.



Demonstranterne tilhører en gruppe, der kalder sig Disrupt J20. De ønsker med deres aktion at vise deres vrede over Trumps kommentarer om kvinder, illegale indvandrere og muslimer.



Der er også bebudet en række demonstrationer lørdag mod den nye præsident.



Donald Trump vandt i november valget mod Demokraternes Hillary Clinton. Demokraterne har fordømt de voldelige protester fredag.



/ritzau/Reuters