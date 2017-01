Lykketoft-portræt afsløret: Nu falder klokken i slag

Socialdemokratiets tidligere formand, mangeårige minister og formand for Folketinget Mogens Lykketoft tog fredag et skridt mod afslutningen af karrieren på Christiansborg.



Det skete ved en reception i Samtaleværelset på Christiansborgs 1. sal, hvor bladtegneren Roald Als portræt af Mogens Lykketofts blev fredag afsløret:



- Som det eneste nuværende medlem af Folketinget kommer jeg nu op på museumsvæggen. Så ved man klokken er ved at falde i slag. Så ved man, at man har lovet ikke at komme tilbage, siger Mogens Lykketoft.



/ritzau/