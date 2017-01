Folketinget vil sende danske specialstyrker ind i Syrien

Opdateret klokken 13:11 - Står det til et flertal i Folketinget, skal danske specialtropper fremover være med til at bekæmpe terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS) i Syrien.



Det bekræfter udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn.



Indtil videre har danske specialtropper udelukkende bistået den irakiske hær med træning i bekæmpelsen af IS, mens Flyvevåbnet både har opereret i Irak og Syrien.



Men nu står det altså klart, at regeringen med et flertal i ryggen ønsker specialstyrker på jorden i Syrien.



Claus Hjort Frederiksen siger desuden, at specialstyrkerne fremover kan komme til at støtte de irakiske styrker i decideret ildkamp frem for udelukkende at stå for træningen af dem som hidtil.