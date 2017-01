Løkke i brev til Trump: Vores venskab vil vokse

Relateret indhold Artikler

Over 900.000 mennesker - både modstandere og tilhængere af Donald Trump - ventes at være på gaden i Washington fredag, når Donald Trump formelt indsættes som USA's næste præsident.



Fredag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) traditionen tro sendt personlige breve til både Donald Trump og den afgående præsident Barack Obama.



Det sker for at takke den afgående præsident for indsatsen og byde den nye velkommen.



Til Donald Trump sender Løkke lykønskninger og sine "allerbedste ønsker for dig, din familie og det amerikanske folk".



Løkke skriver desuden:



- Jeg ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde efter vores meget nyttige telefonsamtale i november sidste år.



- Jeg er overbevist om, at det dybe og varme venskab mellem Danmark og USA vil fortsætte med at vokse i din præsidentperiode, skriver Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/