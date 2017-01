Forhandlingerne om en ny politiskole i Vestdanmark ser ikke lovende ud for regeringen forud for møderne med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i næste uge.



Sådan lyder vurderingen fra Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget.



Regeringen ønsker et nyt byggeri, mens de øvrige partier vil bruge eksisterende bygninger til at oprette den nye politiskole.



- Det mest sandsynlige er, at regeringen også kommer til at bøje sig på den del. Jeg kan ikke se, at regeringen har interesse i andet end at få lukket den sag hurtigst muligt, siger han.



Torsdag meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at den nye skole ikke behøver at blive placeret i Herning, som det tidligere er blevet meldt ud.



Erik Holstein er ikke overrasket over meldingen. Han så planen om en politiskole i Herning som et "dødfødt" projekt, fordi Socialdemokratiet og DF ikke ville bøje sig.



- Det er stort personligt nederlag for Lars Løkke Rasmussen (V), at det ender på den her måde. For Pape er det mere en sag, han har arvet, og der gælder det om at lukke den så hurtigt og pragmatisk som muligt, siger kommentatoren.



Aftalen om en ny politiskole blev indgået mellem Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative i november 2015.



Rigspolitiet og Politiforbundet har som regeringen anbefalet et nybyggeri. Men Socialdemokratiet og DF insisterer på, at eksisterende bygninger kan bruges.



- Noget tyder på, at regeringen er ved at indse realiteterne. Den måde, sagen er kørt på, har været ekstremt risikabelt, fordi man har forsøgt sig at "bosse" sig igennem med den model, man ønskede, siger Erik Holstein.



