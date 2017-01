Obama forsvarer nedsættelse af Chelsea Mannings straf

USA's præsident, Barack Obama, forsvarer på sit sidste pressemøde i Det Hvide Hus, at han har forkortet whistlebloweren Chelsea Mannings straf.



"Hendes straf var ude af proportioner i forhold til andre, der er dømt for at lække materiale," siger han.



Manning lækkede fortrolige oplysninger om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak i 2009. Senere blev hun idømt 35 års fængsel af en militærdomstol for forræderi. Hun stod først til at blive løsladt i 2045.



Den straf er dog kortet ned med 28 år. Chelsea Manning løslades i stedet 17. maj i år.



"Jeg følte, at en afkortelse af hendes straf, i lyset af omstændighederne omkring Mannings sag, var fuldkommen passende," siger Barack Obama.



Chelsea Manning bekendte sig dagen efter sin dom som transkønnet kvinde. Men hun sidder i fængsel med mandlige indsatte.



Tilhængere af whistlebloweren har hele tiden hævdet, at hun har afsonet under barske forhold. Manning har to selvmordsforsøg bag sig.



Beslutningen om at forkorte straffen vil ikke sende et signal om en mildere linje overfor andre, som kunne finde på at lække hemmeligheder fra USA's regering. Det understreger den afgående præsident på pressemødet.



Det er den amerikanske forfatning, der giver USA's præsident retten til at benåde og afkorte straffe.



Obama har benådet 64 fanger og afkortet straffen for 208 fanger, heriblandt Manning, der arbejdede som efterretningsanalytiker i Bagdad, Irak i 2010.



Her overdrog hun store mængder diplomatiske dokumenter og optegnelser om kamphandlinger til WikiLeaks.



Blandt dem en video, der viser, hvordan en amerikansk Apache-helikopter i 2007 skyder mod formodede oprørere i Bagdad.



En større håndfuld mennesker bliver dræbt, heriblandt to redaktionelle medarbejdere fra nyhedsbureauet Reuters.



/ritzau/