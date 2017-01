Lars Løkke vil rydde op i Vollsmose

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Løkke Rasmussen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tager torsdag den 19. januar på besøg i boligområdet Vollsmose for at høre om de udfordringer, området står overfor.



Samtidig lægger statsministeren op til en hårdere kurs over for rockere og bandemedlemmer:



- Lige nu er vi vidner til, at hensynsløse kriminelle skaber utryghed i et helt boligområde i Odense. Det skal bremses.



- Derfor vil regeringen sætte hårdt mod hårdt og give myndighederne de nødvendige redskaber for at sætte maksimalt pres på eksempelvis rockere og bandemedlemmer. Vi skal rydde op i gaderne, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.



/ritzau/