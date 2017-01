Pape holder kortene om ny politiskole tæt til kroppen

Sagen om placeringen af den nye politiskole i Vestdanmark er blevet noget af en hovedpine for justitsminister Søren Pape Poulsen (K).



Den skal ifølge regeringsgrundlaget bygges op fra bunden og placeres i Herning.



Men et nybyggeri er ikke en løsning, mener både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som begge ønsker, at eksisterende bygninger benyttes.



Pape har ikke været i dialog med partierne bag politiforliget siden 9. december sidste år, og justitsministeren er fortsat ikke så meddelsom omkring emnet.



- Når man hører noget fra mig, så er det fordi, der er noget nyt, siger han.



Pape kan som sit næste træk overveje at sende et såkaldt aktstykke i Finansudvalget i Folketinget, hvor han beder om penge til politiskolen i Herning.



Det vil S og DF dog planmæssigt nedstemme, men så har han vist, at der ikke kan findes finansiering til et nybyggeri i Herning.



- Hvis det nu var det, så havde jeg allerede sagt noget om det, jeg ikke vil sige noget om, siger Pape.



På spørgsmålet om, hvorvidt et aktstykke - nedstemt eller ej - i det mindste ikke vil sætte skub i processen, svarer Pape:



- Nu må vi se, hvad der sker. Det skal nok gå.



/ritzau/